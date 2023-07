Voyage d’affaires : qu’est-ce qui est autorisé en cabine d’avion ?

La cabine d’un avion est un espace très restreint. Par conséquent, les compagnies aériennes et la Federal Aviation Administration (FAA) ont des règles strictes concernant ce que vous pouvez apporter à bord. Dans cet article, nous verrons quels types d’articles sont autorisés dans la cabine et comment protéger au mieux vos bagages afin qu’ils ne soient pas perdus ou endommagés.

Les bagages cabines homologués avion : règles et dimensions

Vous pourrez emporter vos bagages à bord de la cabine de l’avion, à condition que vos valises soient homologuée avion, c’est à qu’elles respectent les limites de poids et de taille (maximum 55cm x 40cm x 20cm) sous peine devoir payer un surplus à l’enregistrement, attention : les compagnies lowcost sont très strictes avec ces règles !

Les dimensions de votre sac ne doivent pas dépasser 115 cm de longueur totale, 55 cm de largeur et 25 cm de hauteur (la somme de ces trois dimensions). En outre, il ne peut pas peser plus de 23 kg.

Pour éviter tout problème lors de l’embarquement, nous vous recommandons de vérifier auprès de nous ou de votre compagnie aérienne les types de sacs autorisés à bord avant de voyager.

Objets tranchants à bord d’un avion

Les objets tranchants à usage médical, tels que les aiguilles et les seringues, doivent être jetés dans un sac en plastique fermé. Lorsque vous voyagez avec des objets tranchants à usage médical, veillez à ce qu’ils soient correctement fixés dans le sac en plastique et déclarés à l’enregistrement.

Liquides en cabine avion

Les liquides, les gels et les aérosols ne sont pas autorisés dans votre bagage à main. La quantité maximale que vous pouvez emporter à bord est de 100 ml (3,4 onces liquides) par contenant et elle doit être placée dans un sac en plastique transparent refermable dont le volume ne dépasse pas 1 litre. Vous devez placer ces sacs à l’intérieur de votre bagage d’enregistrement ou les tenir séparément pendant le contrôle de sécurité.

Les liquides / gels / aérosols contenus dans des récipients d’une capacité supérieure à 100 ml ne peuvent pas être transportés dans la cabine de l’avion mais uniquement en tant que bagage enregistré. Dans la mesure du possible, évitez de transporter de tels articles tout au long de votre voyage afin de ne pas avoir à les abandonner à l’aéroport de départ ou d’arrivée*.

Appareils électroniques à bord de l’avion

Les appareils tels que les ordinateurs portables, les lecteurs électroniques et les tablettes sont autorisés en cabine.

Les appareils électroniques doivent être placés dans les bagages à main.

Les appareils doivent être éteints pendant le décollage et l’atterrissage.

Ils peuvent être utilisés pour le divertissement pendant le vol, à condition d’être rangés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Récapitulons

Pour conclure, vous devez connaître les articles autorisés dans votre cabine. Même si vous avez peut-être d’autres choses de prévues pour votre vol, il est important de ne pas oublier ces règles et règlements. Lorsque vous voyagez à bord d’un avion dont la cabine a été conçue pour accueillir les passagers et leurs bagages, il est important non seulement de savoir quels types d’articles peuvent être apportés dans la cabine, mais aussi de connaître leur taille pour déterminer le type de sac qui conviendra le mieux à chaque personne à bord.